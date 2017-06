Brunella Horna decidió aumentarse el totó tras terminar con Renzo Costa [VIDEO]

Brunella Horna sorprendió a Peluchín y Gigi Mitre durante un enlace en vivo. Amor Amor Amor difundió una nota de la joven empresaria en Cusco, en donde animó un evento. Lo que llamó la atención de los conductores fue el nuevo 'derrier' que lució la rubia.

Al terminar la nota, Peluchín y Gigi Mitre le preguntaron a Brunella Horna por el cambio en su fisionomía. La rubia se mostró avergonzada y no quiso que el camarógrafo le haga un 'paneo'.

"Yo no me he operado por nada estético. Yo me operé porque tuve un problema. Tuve una mala operación hace varios años, entonces he tenido que ir arreglándome. Soy otra", dijo Brunella Horna.

Incluso, la rubia comentó que Richard Acuña estuvo al pendiente tras el procedimiento al que se sometió y que estuvo cuidándola. Brunella Horna incluso se atrevió a señalar que muy pronto modelará con su nueva anatomía.

Brunella Horna se operó el totó

