Brunella Horna contraataca y dice todo esto sobre Renzo Costa responde molesta [VIDEO]

Brunella Horna dijo que Renzo Costa es un ‘cobarde’, por afirmar que se aburrió de la relación que tenía con ella por la ‘monotonía’ y añadió que el ‘Rey de los cueros’ no es fiel.

“Sabía que iba a decir tonterías, es un cobarde. Mejor debe quedarse calladito. Él sabe lo mucho que trabajo en mi empresa, no sé qué quiere”, comentó Brunella Horna.

Luego, Brunella Horna aseguró que no conoce a la supuesta prima con la que Renzo Costa viajó a Italia.

“Estuve con él por cuatro años y no conozco a esa ‘prima’. Sé que tiene familia en Italia, pero ella no es su prima. Eso es un cuento, él quiere pintarse como el buenito, decir que es fiel cuando no lo es. Finalmente, siempre va a caer en lo mismo”, agregó Brunella Horna.

Brunella Horna también comentó que Ninoska Arévalo era muy guapa y que se desempeñaba como anfitriona.



“No tengo en mis planes ser amiga de Reno, quizás más adelante podamos saludarnos”, finalizó Brunella Horna.