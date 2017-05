Brunella Horna y Renzo Costa se reencontraron en evento, pero uno de ellos emprendió la fuga [VIDEO y FOTOS]

Brunella Horna y Renzo Costa se volvieron a ver las caras luego del rompimiento de su compromiso y de los dimes y diretes en los que se metieron desde entonces. Ellos fueron dos de las figuras de Chollywood que se dieron cita en la inauguración de la boutique de lujo Tiffany & Co. en Miraflores.

Renzo Costa fue el primero en llegar al lado de Magaly Medina y minutos después apareció Brunella Horna, quien dijo que no tenía idea de que su ex estaban también invitado. La modelo se mostró muy sonriente cuando se le hicieron preguntas indiscretas sobre el empresario aunque no hizo ningún comentario.



Pese a que todo indicaba que reinaría la diplomacia, Brunella Horna y Renzo Costa hicieron lo posible por no tener que cruzarse. El empresario parece que se tomó más en serio esto último y tan solo cinco minutos después de que ingresó su ex al local, este partió sin mayores explicaciones.

Visiblemente nervioso, Renzo Costa no quiso dar declaraciones y hasta Magaly Medina tuvo que salir en su auxilio para pedir que lo dejen tranquilo. Brunella Horna salió casi triunfante de la inauguración y lanzó algunos comentarios irónicos sobre él y todas las críticas que le hizo desde que terminaron.