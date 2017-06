Brunella Horna: Renzo Costa no sabía nada de los escándalos de la 'Baby Candy' [VIDEO]

Renzo Costa comentó que no estaba al tanto del nuevo escándalo en el que está envuelta Brunella Horna, luego que la novia de Octavio Ceballos, Solange Bullón, aseguró que se interpuso en su relación.



Renzo, ¿sabes que Brunella está en el ‘ojo de la tormenta’, pues parece que el joven con el que salía también estaba comprometido?

Ni idea, estoy en Nueva Zelanda, un poquito lejos para enterarme de todo.



¿Viajaste por negocios?

No, es un viaje con la familia. Estoy con mi mamá y de acá partimos a un tour por todo Australia por un mes. Espero que a mi regreso ya todo se calme y ni me mencionen, porque todo este circo no me beneficia en nada.

Brunella Horna: Aparece la enamorada de su 'nuevo galán' y la destruyen con esto (otra vez)