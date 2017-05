Brunella Horna: Renzo Costa dijo esto de su ruptura que podría hacerla llorar [VIDEO]

El empresario Renzo Costa rompió su silencio y aclaró que él fue quien puso fin a la relación sentimental con la modelo Brunella Horna. Sin embargo, prefirió no revelar los motivos.



“He estado con muchas ganas de contar mi versión, porque he escuchado cosas que no son. ¿Si yo terminé la relación? Sí, yo terminé, tuve mis razones”, sostuvo el popular ‘Rey de los cueros’.

Además, desmintió los rumores sobre que la diferencia de edad con Brunella Horna (22 años) haya sido el motivo de la ruptura.



“No creo. Muchas veces la gente responde las cosas que más le conviene”, acotó Renzo Costa en ‘Domingo al día’.



Asimismo, el empresario negó haber sido infiel a la ‘ojiverde’.

“Mi viaje a Europa llegó en el momento preciso (por la ruptura). Pienso que terminé (con Brunella Horna) muy bien hasta el último día, no me veían en un ampay ni nada parecido. Estaba tranquilo, no necesitaba nada”, precisó Renzo Costa.

Renzo Costa con nueva chibola en Italia

En otro momento, comentó que no existe una amistad con Brunella Horna, pero espera que en el futuro pueda darse. “No hay relación amical, pero la puedo volver a tener. Más allá que cada uno tiene errores, somos buenas personas, le tengo mucho cariño y si le pasa algo, ahí estoy, de inmediato. Todas (mis exparejas) vuelven como amigas”, aseveró Renzo Costa.



A su vez, indicó que mantiene una buena amistad con la modelo Sully Sáenz, quien hace poco fue vista manejando el lujoso auto Ferrari del empresario. “Todas las chicas que he tenido, que no han sido muchas, han sido buenas. He sido afortunado”, finalizó Renzo Costa.

