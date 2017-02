Brunella Horna y Renzo Costa terminaron y esta es la razón [VIDEOS]

Todo terminó. Brunella Horna y Renzo Costa le pusieron fin a su relación de casi cuatro años. La rubia estuvo en el programa 'En Boca de Todos' participando del segmento 'The Choice' en donde debía elegir pretendientes con quienes salir.

Llamó la atención que Brunella Horna participara de este segmento pues ella mantiene una relación con Renzo Costa. Sin embargo, fue Alexandra Horler quien reveló la noticia sobre el estado sentimental de la joven.

"He terminado, sí, pero tengo la mejor experiencia con él (Renzo Costa) lo admiro muchísimo, es una gran persona. Y simplemente punto final. Todas las relaciones terminan y cada uno va a seguir su camino", señaló Brunella Horna e 'En Boca de Todos'

Brunella Horna explica los motivos de la suspensión de su boda.

Pero eso no es todo. Brunella Horna contó a detalle lo sucedido para tomar esta decisión. La joven empresaria manifestó que hubo terceras personas que se metieron a hablar de la relación y Renzo Costa nunca las puso en su sitio.

"Él es una persona que trabaja muchísimo, que siempre me enseñó lo que es el trabajo. Lo conozco desde los 16 años y estoy con él desde esa edad y siempre me enseñó lo importante que es salir adelante y de verdad es que si yo salí adelante con mi empresa, es parte por cómo lo miraba y admiraba y yo quería seguir el mismo camino", declaró Brunella Horna.

Además, la rubia aclaró que su familia no tuvo que ver en su decisión de ponerle fin a la relación con Renzo Costa y que tuvieron problemas desde el inicio de este año.

Brunella Horna y Renzo Costa terminaron

"Mis papás no tienen nada que ver con el tema. En una relación siempre existen terceras personas que se meten a opinar, se meten a hablar para querer destruirla y si uno lo permite, bueno... queda en su responsabilidad. Si él permite que terceras personas opinen de la relación, me parece tonto. Ya tuvimos diferentes peleas desde el inicio de año, cuando decidí no casarme así que...", contó Brunella Horna.

Además, la joven empresaria manifestó que la diferencia de edades sí pesaba entre Brunella Horna y Renzo Costa pues ambos tenían diferentes opiniones sobre temas comunes de la convivencia, como el trabajo y salir por la noche.

"Renzo es una persona increíble pero definitivamente nos chocaba la edad. Yo trataba de entender y trataba de pensar que no me iba a chocar y él igual. Pero en cosas tan pequeñas sí nos afecta. Tanto en el trabajo, en la vida nocturna... son casos tontos pero que van sumando", puntualizó Brunella Horna.

Brunella Horna, Renzo Costa y Gustavo Horna, papá de la rubia

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.