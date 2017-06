Brunella Horna fue ampayada con congresista Richard Acuña en discoteca ¿No estaba casado? [VIDEO]

Brunella Horna fue ampayada con un misterioso galán en una discoteca el último fin de semana. Ahora, se destapó la verdad: se trata del congresista Richard Acuña. La rubia confirmó en En Boca de Todos -después de una pelea con Amor Amor Amor- que ambos son amigos y que no pasó nada más entre ellos.

Según contó la joven empresaria, Richard Acuña es un caballero y se conocieron porque ambos frecuentan el mismo círculo de amigos. Brunella Horna fue muy enfática al señalar que el congresista se separó de la madre de sus hijos hace 2 meses.

Además, la rubia de 20 años manifestó que tanto Richard Acuña como ella están solteros. Brunella Horna también señaló que ella no busca iniciar ninguna relación sino que solo está saliendo. "Después de 4 años, no me siento preparada para iniciar una relación"

Brunella Horna contó en 'Latina Dual' que la persona con la que fue ampayada el fin de semana era un padre de la patria y que tenía 32 años. Además, manifestó que se encuentra feliz disfrutando su soltería.

Brunella Horna y Richard Acuña

