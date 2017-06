Brunella Horna: Richard Acuña habló sobre su ampay con rubia en discoteca [VIDEO]

Brunella Horna jura que solo hay una 'linda amistad' con el congresista Richard Acuña. La modelo y el 'padre de la patria' fueron ampayados el fin de semana en una discoteca pasándola de lo mejor.

En conversación con En Boca de Todos, Brunella Horna contó que tanto Richard Acuña como ella frecuentan el mismo círculo de amigos. Incluso, comentó que recién hace unas semanas ambos se conocieron. Sin embargo, los panelistas del programa querían saber si la rubia conocía el pasado del congresista.

Brunella Horna dejó en claro que ella sí sabía de que Richard Acuña estaba casado y que hace 2 meses se separó de su esposa. Sin embargo, la joven de 20 años se sorprendió cuando Maju Mantilla comentó que había hablado con el congresista antes del enlace en vivo.

"Yo hablé con Richard Acuña minutos antes de empezar el programa y le comenté sobre esto y me dijo que hace dos meses ya no está con la madre de su hija y que estaba en un plan de amigos saliendo con un grupo en común que ustedes tienen y dijo que no, que ustedes no tienen nada y que solo se estaban divirtiendo como solteros", dijo Maju Mantilla.

Maju Mantilla a Brunella Horna

Además, la conductora de En Boca de Todos comentó que quiso entrevistar a Richard Acuña para que tengan ambas versiones de lo sucedido pero el congresista se negó. Sin embargo, antes de terminar la conversación, el parlamentario dejó en claro algo:

"Él estaba en un plan de amigos y que no tiene nada contigo Brunella", dijo Maju Mantilla a Brunella Horna. La rubia manifestó que en efecto, ambos solo son amigos y reconfirmó todo lo dicho por Richard Acuña.

Brunella Horna y Richard Acuña

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.