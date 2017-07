¿Brunella Horna deslizó así que ya es pareja de Richard Acuña?

“Richard Acuña es un hombre de verdad”, expresó la modelo Brunella Horna tras ser consultada por las virtudes que tiene el congresista, a diferencia del empresario Renzo Costa.

“Es un hombre de verdad. Me llevo superbién con él, es un buen chico, una buena persona, trabajador, no tengo nada malo que decir de él”, precisó Brunella Horna, quien estará presente en la fiesta del Hotel Rústica de Tarapoto este 28 de julio.

Asimismo, Brunella Horna deslizó que ya sería la pareja de Richard Acuña, quien es un hombre divorciado y tiene cuatro hijos.



“Estamos en un buen momento, estamos conociéndonos. Lo que haya (entre ellos) quedará en privado, no por pedido de él, sino por mí. Ya he tenido una relación (con Renzo Costa) que estuvo muy expuesta en algún momento y miren cómo terminó. En vez de quedar como amigos, quedamos mal por todo lo que dijimos en televisión. Lo que tenga ahora quedará en mí, para no pasar por lo mismo”, sostuvo Brunella Horna.

Las leyes de Brunella Horna si llega al congreso.

¿Cuándo piensan anunciar la relación?



Cuando tenga algo formal lo voy a decir, tal vez no lo diga públicamente, pero voy a subir una foto con él o nos verán caminando. Por mí lo digo, porque no escondo nada, pero él siempre me pide que cuide su vida privada y la voy a cuidar. Estoy feliz.



¿Renzo Costa ya está ‘enterrado’?



Hace rato... Me cansa que me hablen de él, es un tema incómodo, creo que para él también lo debe ser.



¿Qué te ha dicho Richard sobre tu intención de querer ser congresista?



Ese tema fue un chiste, sabe que fue una broma, tengo 20 años, así que es imposible que ahorita piense en postular al Congreso, pero nadie sabe lo que pueda pasar en cinco años. Si en algún momento se da la oportunidad y me preparo, yo feliz.