¿Qué está pasando? Peluchín soltó tremenda bomba en Amor Amor Amor cuando reveló que el corazón de la expareja de Richard Acuña ya tiene dueño. Y no solo pertenece a Chollywood, sino que ¡Brunella Horna lo conoce!

Así es. Todo sucedió cuando Amor Amor Amor lanzó una nota sobre la presentación de Brunella Horna en una discoteca. En el escenario, la rubia gritó su soltería a los cuatro vientos, cuando días antes ponía en sus redes que amaba a Richard Acuña. Lo curioso fue que días después, el congresista le dedicaba un tierno mensaje a la madre de sus hijos.

"Debo reiterar mi agradecimiento especial a su mamá "la tía" Susan Carvo, por haberme regalado tan bellos bebes y sobre todo a pesar de no estar juntos, siempre mantenemos una buena relación que viene desde que teníamos 14 años. Nuestra amistad será por siempre y de sobre manera queda demostrado que el cariño influye y ayuda en la buena formación que tienen mis hijos. En serio, gracias "tía", escribió en su cuenta Richard Acuña.

Peluchín se moría por contar que tenía información sobre el tema. Según el conductor, él conocía la identidad del nuevo saliente de la expareja de Richard Acuña. Incluso, declaró que su fuente era confiable porque recientemente se reunió con uno de los hermanos del congresista.

"Te quiero contar un dato que manejo. ¿Sabes con quién me han dicho que está saliendo la ex de Richard? ¿Quieres ponerle identidad a ese personaje? He estado con César, que es el hermano de Richard. No puedo revelar mi fuente. Pero yo me hacía el que comía mi ají de gallina y tenía la oreja", contó Peluchín.

El conductor dio luces de quién podrías ser: se trata de una persona medianamente relacionada con el fútbol y muy allegado de Paolo Guerrero ¿De quién se trata? Pues del recordardo 'Chino Take'. Así es, el ex de Leysi Suárez estaría en saliditas con la expareja de Richard Acuña.

Lo que llamó la atención de los conductores fue que cuando Brunella Horna estuvo en Río de Janeiro, se supo que visitó a Paolo Guerrero y al Chino Take ¿Por qué? Porque la amiga con la que viajó estaba saliendo con el amiguísimo del 'Depredador'.

