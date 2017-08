Brunella Horna: ¿Familia de Richard Acuña no pasa a rubia por estar gritando 'soy soltera' en discotecas? [VIDEO]

Al parecer la historia de amor de Brunella Horna y Richard Acuña no es tan fuerte como se pensaba. Por segundo fin de semana consecutivo, la rubia se presentó en una discoteca gritando su soltería. ¿La razón? La modelo dice que está feliz como está y nunca ha confirmado nada serio con el congresista de Alianza para el Progreso.

Todo esto resulta muy extraño pues Brunella Horna fue la que colocó una foto en su cuenta Instagram poniendo 'Te amo' a Richard Acuña. Luego la borró ¿por qué? Esa explicación aún es muy confusa. Según la empresaria, la juventud de ahora es muy intensa y dice 'te amo' a todo el mundo. Una respuesta que la pone en aprietos.

Sin embargo, la ¿relación? entre Brunella Horna y Richard Acuña no es vista con mucho agrado por la familia del congresista. Según el conductor Rodrigo González, cada vez que la rubia se molesta porque no la incluyen en salidas familiares, ella grita su soltería públicamente. Esto no es aprobado por el clan Acuña.

"Te estoy contando que me han dicho cómo reacciona cuando no la incluyen (en planes familiares) y por qué se pone a decir: soy soltera y no se qué'. Tiene esos arrebatos que no le están gustando a la familia Acuña porque dicen: 'Compadre, tú tienes treinta y tantos, eres congresista y esto te está quemando la plaza. Ten cuidado porque cada vez que te pelees con la chica, ella va a estar haciendo el tour de la lágrima'", dijo Peluchín.

Brunella Horna otra vez soltera

Pero eso no fue todo. Según contó el conductor de Amor Amor Amor, la relación entre la mamá de Renzo Costa y Brunella Horna no era tan linda como todos piensan. Peluchín comentó que la rubia se cree la matriarca de las relaciones y por eso quiere que la estén presentando en todos los eventos sociales.

"Ella, como está acostumbrada a que Renzo le haya dado el lugar de matriarca -por eso es que la mamá de Renzo la tenía acá porque la chiquita quiere meterse en todo-. En un principio, seguro los dos primeros años, quizá sí la quería. Después no. Porque verla pasearse por todos los programas hablando como hablaba de su hijo, no", comentó Rodrigo González.

Cada vez que Brunella Horna es consultada sobre su relación con el congresista Richard Acuña, la rubia desvía el tema o da respuestas bastante confusas. Lamentablemente, en tan poco tiempo, la modelo ya gritó que está soltera en dos ocasiones cuando sus amigos más cercanos saben que entre ellos sí existe algo más que solo saliditas.

Peluchín sobre Brunella Horna

