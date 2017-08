Brunella Horna y Richard Acuña: Sale a luz foto indiscreta de la pareja del momento [VIDEO y FOTOS]

Brunella Horna y Richard Acuña quieren ser discretos con su relación, pero los amigos de la pareja no. Una de las amigas de la modelo de 20 años publicó una foto en su Instagram donde el padre de la patria se luce en una reunión con las amigas de la emprendedora joven.



En la imagen se ve como Richard Acuña participa de una reunión nocturna junto a Brunella Horna y sus amigas. Ambos se entienden muy bien pese a la diferencia de edades, la modelo expresa que le gustan los hombres mayores.



Brunella Horna y Richard Acuña son relacionados sentimentalmente desde el 20 de junio de este año. Ambos no han querido formalizar su relación públicamente, pero las imágenes hablan por sí solas.



Se sabe que la modelo viajó junto al padre de la patria a Punta Cana y que se hospedaron en una lujosa suite. La modelo Brunella Horna vive una etapa de madurez en su vida amorosa la lado de Richard Acuña.

Richard Acuña sobre Brunella Horna

El congresista estuvo en el programa 'Todo se sabe' de Milagros Leiva para hablar de la coyuntura política del país. Sin embargo, Richard Acuña no esperaba que la periodista le pregunte sobre Brunella Horna y su sonado viaje al extranjero.



El congresista de Alianza para el Progreso fue sorprendido y evitó hablar de Brunella Horna, señalando que los 'caballeros no tienen memoria'. La frase no le gustó nadita a la rubia de 20 años, quien señaló en 'Espectáculos' que las 'mujeres tampoco tienen memoria'. Al parecer, la joven empresaria esperaba ser oficializada después de sus vacaciones en la playa con Richard Acuña.



Pese a que enfatizó en más de una ocasión que no se referirá a Brunella Horna, el congresista fue abordado por las cámaras de Domingo Al Día para que hable sobre la modelo. Esta vez, Richard Acuña sí le dedicó unas palabras a la panelista de 'Espectáculos'.



"Brunella es una buena chica, una buena mujer y simplemente a mí no me gusta estar hablando de terceras personas, mucho menos de mujeres. Simplemente ella es alguien digna de admirar, de que ella sea una mujer emprendedora y que se maneje de esa manera", dijo Richard Acuña a las cámaras de Domingo Al Día.