Brunella Horna critica vida de excesos de Renzo Costa: "Richard Acuña es perfil bajo" [VIDEO]

La modelo Brunella Horna dijo que a su expareja, el empresario Renzo Costa, le gusta ‘marketearse’ publicando fotos de sus fiestas y sus tragos.



“Él (Renzo) cada vez que está soltero siempre sube fotos de sus fiestas, de sus champañas, le gusta marketearse así”, comentó la Brunella Horna.



En cambio, aseguró, que su actual pareja, el congresista Richard Acuña es ‘más perfil bajo’.



“Richard no sale tanto. Salió una vez (al concierto), pero después no sale. A Richard no le gusta eso. Es perfil bajo, provinciano”, sostuvo.



Brunella Horna sobre Richard Acuña