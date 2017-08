Brunella Horna comparte primera fotografía junto a Richard Acuña ¡Y en ropa de baño! [FOTO]

La modelo y el congresista están más unidos que nunca. Brunella Horna y Richard Acuña no ocultan sus saliditas. Desde que fueron ampayados en una discoteca bailando felices de la vida, la situación entre ellos cada vez se pone más seria. Por Fiestas Patrias, viajaron a Punta Cana para disfrutar del sol y de la compañía

Recientemente, Brunella Horna estuvo invitada en el programa ¡Qué Tal Sorpresa! para ayudar con un caso muy especial. Sin embargo, terminó por hablar de su vida y también sus mediáticas saliditas con Richard Acuña. El congresista llenó elogios cuando se refirió a la modelo y esta vez la rubia contó cómo vive su romance.

"Es un gran hombre. Es un caballero. Estamos tomando todo paso a paso, no te puedo decir nada más porque no quiero apresurarme. No quiero decir más porque él también cuida muchísimo su vida privada por el cargo que tiene", dijo Brunella Horna.

La rubia incluso habló del mejor momento que ha vivido hasta ahora con Richard Acuña: En Pimentel, disfrutando un ceviche de conchas negras de carretilla. Brunella Horna confirmó estar feliz y pasando un bonito momento.

Brunella Horna sobre Richard Acuña

"En Chiclayo. La persona que vaya conmigo y coma en un hueco un ceviche de conchas negras, que tal vez no es cinco estrellas pero se come buenazo y todo. Creo que esos son los momentos más bonitos, en los que dices 'woah, puedo ser feliz contigo en un lugar cinco estrellas o un lugar como el que yo nací'. Esto contenta, muy contenta", dijo Brunella Horna muy emocionada.

Después de esta declaración, parece que Brunella Horna y Richard Acuña van enseriando cada vez más su relación. ¿Cómo así? La modelo de 20 años compartió por primera vez una fotografía al lado del congresista.

Tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico, Brunella Horna viajó a Chiclayo por el fin de semana. Pero no se fue sola. La rubia llegó a su ciudad natal acompañada de Richard Acuña. A través de sus redes sociales, la modelo compartió la primera fotografía al lado del congresista.

En Instagram Stories, Brunella Horna subió una imagen al lado de Richard Acuña. Al parecer, ambos están usando ropa de baño y lucen felices frente a la cámara. Esta es la primera foto que la parejita se toma tras sus salidas hace un par de meses.

