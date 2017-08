Brunella Horna sobre Richard Acuña: "Me hace reír" [VIDEO]

Brunella Horna se cansó de las especulaciones y publicó en su Instagram una foto al lado del congresista Richard Acuña, con la cual confirmaría la relación, durante un viaje que hicieron a Punta Cana.



Brunella Horna incluso dijo en el programa ¡Qué tal sorpresa! que Acuña llegó a su vida en el momento indicado.



“Soy feliz, estoy pasando por un buen momento... sí, claro (que llegó en el momento indicado), porque me hace feliz, me hace reír, hace tiempo que no lo hacía. Esa tranquilidad, esa paz, que uno tiene, que uno busca después de mucho tiempo, la encontré y dije: ‘Por fin alguien con quien puedo reírme, estar tranquila, tener paz, y cuando encuentras eso en una persona, puede ser la indicada”, dijo Brunella Horna.



Además, no dudó en resaltar las cualidades del parlamentario.

“Richard es un gran hombre, un caballero, pero estamos paso a paso, no quiero apresurarme”, añadió Brunella Horna.

Brunella Horna sobre Richard Acuña

Brunella Horna también contó que le gusta que Acuña sea emprendedor y no tiene por qué esconderse, porque ambos son solteros.



“Me gusta que sea emprendedor como yo... siempre digo que la persona con la que estás tienes que admirarla y nos van a ver (juntos), no me escondo, soy una chica soltera, él también. No le hacemos daño a nadie”, manifestó Brunella Horna.