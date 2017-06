Brunella Horna sobre Richard Acuña: "Seguimos como amigos" [VIDEO]

Brunella Horna se animó este martes a volver a hablar sobre su ‘ampay’ con el congresista Richard Acuña. Sin mayores dudas, la modelo aseguró que seguirá saliendo con el joven político pues ambos están solteros.

“Todo está súper bien. Dije que somos amigos y nada más. Estoy feliz, él sabía que yo era una persona pública y podrían ‘ampayarme’. No hemos hecho nada malo, no tiene por qué enojarse. Al contrario, está tranquilo, está feliz. Seguimos como amigos y nada más”, contó Brunella Horna.

Brunella Horna también se mostró molesta con la actitud de Renzo Costa, quien contó que se reunió con ella en su departamento y que la joven quería retomar la relación: “¿Qué tiene que estar contando? No me parece de un caballero. Decidimos que sea privado, pero lamentablemente no cumple su palabra. Yo no quise retomar la relación, quise ser amiga, pero lamentablemente no se puede. Tanto se queja, él lo ha hecho solo”.

Así mismo, Brunella Horna reveló que decidió no concursar en el certamen de Miss Perú pues no se siente preparada. “Tomé los consejos de de retomar al Miss Perú más adelante. Ahora no me siento preparada”, aclaró.