¿Brunella Horna sabía que su nuevo galán estaba casado? Esto fue lo que dijo [VIDEO]

¿Sin suerte en el amor? Brunella Horna acaba de ser ampayada con un nuevo galán. La modelo y ex de Renzo Costa fue captada chapando con Jesús Molina Torres, un empresario que ahora ha sido apodado el 'rey de los paneles publicitarios'.

Brunella Horna asistió al programa 'Amor, amor, amor' y allí fue cuestionada por Rodrigo González 'Peluchín' pues, al parecer, su nuevo galán está casado.

Jesús Molina Torres le dijo a Brunella Horna que estaba soltero, a pesar de que su supuesta aún esposa aún mantiene fotografías con él en sus redes sociales.

Brunella Horna ampayada con galán madurito y casado

"Le pregunté si era soltero y me dijo que sí. Que había estado casado y que estaba divorciado. En su Instagram sale en muchas fotos con sus hijos y aún así me dijo que no tenía ninguna relación con nadie. Todos sus amigos me dijeron que estaba soltero", dijo Brunella Horna en 'Amor, amor, amor'

Brunella Horna negó en todo momento que ella haya querido inmiscuirse en la relación del empresario que, al parecer, está jugando a doble cachete.

"Él me dijo que salga en televisión a decir que había salido. Yo a él no le voy a hablar más", agregó Brunella Horna en 'Amor, amor, amor'.