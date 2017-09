Silvia Cornejo afirmó que para ser reina de belleza se debe tener un buen comportamiento y, si Brunella Horna decidió dar un paso al costado en el Miss Perú, es porque se siente más cómoda en la farándula.

“Para ser reina de belleza se debe tener un comportamiento casi impecable, porque todos tenemos errores, pero las organizaciones internacionales piden que las chicas no tengan escándalos. Si Brunella escogió estar más en la farándula y los realities, es una decisión personal”, dijo Silvia Cornejo.

Recordemos que Brunella Horna nunca aceptó que presentó su renuncia a la pre candidatura al Miss Perú. Cuando la rubia fue cuestionada por su continuidad en el certamen debido a sus recientes escándalos, señaló que le importaba más sus tiendas de ropa y que había expuesto su vida.

"Definitivamente mi prioridad hoy en día es otra. Son mis tiendas (...) He aceptado que he expuesto mi vida muchísimo. Si sigo o no sigo, que es un tema que estoy analizando, es en privado", dijo Brunella Horna.

Brunella Horna responde por el Miss Perú

La respuesta de la modelo sonó ambigua para el panel de 'Espectáculos'. Por eso, el Zorro Zupe fue claro en decirle que se retirara del concurso pues su lugar podía ser para una mujer que sí quisiera participar. Brunella Horna no tomó bien las palabras del polémico personaje.

"Entonces retírate. ¿Qué haces en el Miss Perú si no te sientes preparada para ser una Miss? Estás perdiendo tu tiempo y haces perder el tiempo a la organización y perdiendo dinero porque el tiempo que vas a tus clases podrías planear más tiendas, que esa es tu prioridad", dijo claro y directo Zorro Zupe.

SILVIA CORNEJO REGRESA A LA TV

Además, Silvia Cornejo regresa a la televisión con el programa ‘Buen dato TV’, que se estrena el sábado 30 de setiembre por NexTV, y no descarta tener una entrevista con Sofía Franco. “Daremos consejos de belleza, moda y maquillaje. No tengo problema en juntarme con Sofía, lo que pasó fue hace cuatro años, es parte del pasado”, manifestó la conductora.

