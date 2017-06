Brunella Horna: Chico con el que sale es desenmascarado en vivo por su enamorada ¡Qué fuerte! [VIDEO y FOTOS]

El nuevo chico con el que sale, Brunella Horna, Octavio Ceballos, miente. Su expareja lo desmintió en vivo, la ex participante de Esto es Guerra Teens, Sol Bullon Black, llamó a "Amor, amor, amor" y lo confrontó en vivo.

Rodrigo González llamó a Octavio Ceballos, quien dijo que conoció a Brunella Horna hace dos semanas y que hace un mes terminó su relación con Sol Bullon. Los conductores incrédulos, Peluchín y Gigi Mitre, llamaron a Sol para que de su versión de los hechos.

Sol Bullon contó que su ex pareja Octavio Ceballos era su novio hasta el domingo. Ella contó que Octavio le pidió para volver e incluso para casarse en ese momento cuando Sol le contó que ya había visto imágenes del joven al lado de Brunella Horna.

Cuando le preguntaron si él le dio un anillo y le pidió matrimonio, él se quedo callado. Sol Bullon se mostró bastante dolida con la actitud de Octavio Ceballos. "Yo solo sé que hay un Dios que todo lo ve, todo cae por su propio peso, Octavio no es ese chico al cual están pintando como caballeroso, amoroso y detallista", indica la joven.

Sol Bullon agradeció a la producción de Amor, amor, amor por darle la oportunidad de poder decir su verdad. "No puedo dejar que lo pinten como algo que no es", dijo la joven, quien no culpó a Brunella Horna.

La llamada de ex enamorada de muchacho que sale con Brunella Horna

asdd

novio de brunella