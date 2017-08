Brunella Horna anuncia su soltería tras mensaje que envió Richard Acuña a su expareja [VIDEO y FOTOS]

Justo en el kokoro. Al parecer a Brunella Horna no le habría gustado que Richard Acuña le envíe un mensaje a su expareja y madre de sus hijos por el cumpleaños de sus mellizos. El legislador le recuerda a Susan Carbo que se conocen desde que tenían 14 años.



Este mensaje habría generado discordia entre Brunella Horna y el legislador Richard Acuña. Hace unas semanas, la modelo reconoció que amaba al padre de la patria y ahora cuando es consultada sobre esta relación, ella afirma que esta soltera.



Con este mensaje, el congresista de Alianza por el Progreso, Richard Acuña afirma que la relación entre él y su expareja es buena. Tal y como lo mencionó en una entrevista con Milagros Leiva, el legislador siempre será amigo de su exesposa por el bien de sus tres hijos.



"Debo reiterar mi agradecimiento especial a su mamá "la tía" Susan Carvo, por haberme regalado tan bellos bebes y sobre todo a pesar de no estar juntos, siempre mantenemos una buena relación que viene desde que teníamos 14 años. Nuestra amistad será por siempre y de sobre manera queda demostrado que el cariño influye y ayuda en la buena formación que tienen mis hijos. En serio, gracias "tía", escribió en su cuenta Richard Acuña.

¿Se acabó el amor?

Brunella Horna habría tenido más de un problema con el legislador Richard Acuña. Hace unos días, la modelo publicó una foto al lado del congresista y le dijo que lo amaba, sin embargo, al poco tiempo tuvo que borrar la foto.



Cuando el legislador fue consultado por su relación con Brunella Horna no quiso hablar del tema e indicó que los caballeros no hablan de su vida privada. Esta actitud habría molestado a la modelo.



La única vez que Richard Acuña habló de Brunella Horna fue para decir que le parecía una chica emprendedora. "Yo tengo el derecho de subir lo que se me da la gana, Yo no quiero exponer mis sentimientos, yo no quiero hablar del tema. Si subí la foto, lo hice porque me gustó, no hay nada de malo en eso. Y la borré porque sí, hay comentarios negativos que molestan", indicó la modelo.



Brunella Horna y Richard Acuña fueron vinculados tras un ampay en discoteca, donde el legislaldor se luce muy de cerca con la modelo. Con esta declaración, la joven pone en duda su relación con el padre de la patria.

Richard Acuña en Facebook sobre la madre de sus hijos Richard Acuña en Facebook sobre la madre de sus hijos Richard Acuña en Facebook sobre la madre de sus hijos

Brunella Horna sobre Richard Acuña