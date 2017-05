Brunella Horna: Stephanie Valenzuela lamentó su 'ampay' con empresario casado

Stephanie Valenzuela contó que conoce al empresario Jesús Molina y a su esposa, y lamenta el momento que vivió Brunella Horna por culpa del publicista.

“Si de verdad Brunella no sabía (que Jesús Molina seguía con su esposa) no es su culpa... creo que a cualquiera le puede pasar”, señaló Stephanie Valenzuela.

¿Conoces a su esposa?



Sí, a ambos porque son amigos de Bruno (Rocha), he estado en su casa y es una familia bonita, tienen un hijito chiquito.



¿Crees que Brunella no sabía que seguían juntos?



Quizá no lo sabía.

¿Fue engañada?



No sé, tendría que haber estado ahí, pero creo que hay que darle el beneficio de la duda.



Ahora la atacan en las redes sociales.



Bueno si recién lo conocía, debió esperar y averiguar si estaba casado o no... esto le puede pasar a cualquiera, espero que el problema se solucione pronto y que nunca más se crucen.

¿Te pasó algo parecido?



No, pero a cualquiera le puede pasar, a parte, los hombres son mentirosos, te dicen: ‘no, no, no ...’ y bien que están ahí (con la esposa).



¿Él tiene ese perfil de mujeriego?



La verdad, no. Cuando lo conocí con Bruno, lo vi muy bien, en familia, pero eso fue hace más de un año.



Entonces, ¿no sabes si tenía problemas con la esposa?



No... lo he visto una vez y hace como un año.