Brunella Horna y Sully Saénz se encaran en vivo tras enfrentamientos por Renzo Costa [VIDEO]

¡Frente a frente! La modelo Brunella Horna y Sully Sáenz se comunicaron a través del hilo telefónico para 'aclarar' los dimes y diretes de ambas a raíz de un encuentro que tuvo la 'Gatita' con su exesposo y expareja de la 'baby modelo', Renzo Costa.

Sully Sáenz aclaró que ella nunca habló mal de Brunella Horna pues, asegura que le tenía un cariño especial. La rubia, sin embargo, le incomodo que fuera ella quien saliera a opinar primero de su rompimiento con Renzo Costa.

"En ningún momento te he atacado o he dicho algo feo de ti. Solo he repetido lo que dijo Renzo Costa", mencionó Sully Sáenz en el programa 'Espectáculos'.

Sully Sáenz indignada con Brunella Horna

"A mí me molestó que salgas a opinar tanto. Personalmente te tenía un cariño. Me dolió que la primera en opinar fuiste tú. Cuando perfectamente sabes como es Renzo", agregó Brunella Horna visiblemente incómoda.

Recordemos que Sully Sáenz entrevistó a Renzo Costa hace una semana. El empresario de los cueros le dedicó algunas líneas a su expareja, la modelo Brunella Horna, quien en los últimos días no la pasa nada bien.

"En una relación de dos el tercero sale sobrando", le dijo Brunella Horna a Sully Sáenz por la entrevista que le hizo a Renzo Costa. La 'Gatita' se excusó diciendo que todos son personas públicas.