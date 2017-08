¿Brunella Horna es la Susy Díaz 'millennial'? [VIDEO]

El imitador Carlos Álvarez se refirió al romance de Richard Acuña y Brunella Horna y dijo que la ‘Wawita’ era ‘la nueva Susy Díaz’.



“No quiero hablar porque como comentan, los caballeros no tienen memoria. Muchos dicen que Brunella Horna es nuestra nueva Susy Díaz, incluso ya ingresó a la política de alguna manera; si él (Acuña) es feliz y ella también, qué bueno. Ella estuvo con Renzo (Costa) ahora cambió de cuero, bien por él”, comentó antes de anunciar que este 20 de agosto estará en La Unión (Piura) llevando ayuda a los damnificados por el fenómeno de El Niño Costero.



Por otro lado, Álvarez se solidarizó con el mal momento que está viviendo Juan Carlos Ferrando e indicó que lo apoyará.



“Conversé con amigos cercanos a él y vamos a ayudarlo, no me gusta decir de cuánto será el apoyo, pero ahí estaremos y continuaremos orando por su salud. Espero que se recupere pronto y, que una vez restablecido, se cuide porque esa enfermedad (diabetes) es silenciosa, pero avanza. Todo mi cariño para él”, precisó.



