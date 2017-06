Brunella Horna le mete su 'chiquita' a Tilsa Lozano [VIDEO]

Brunella Horna mandó un mensaje a Tilsa Lozano por ‘lornearla’ y, dijo que al igual que ella, también tropezó con un hombre casado, por Juan Manuel Vargas.



“Cómo me va a ‘lornear’, si a ella la han ‘tilseado’ (por su relación con Vargas), ya pues. Todas, en algún momento, hemos caído en las redes de esos hombres que no merecen llamarse hombres. Bueno, a mí me engañaron, decían que eran solteros y al final otra era la historia, pero no importa, a la tercera es la vencida, aunque por ahora no quiero saber nada de hombres”, respondió Brunella Horna, quien irá junto a sus padres a la presentación de ‘Village People’, este sábado 10 de junio, en la discoteca ‘Mango’s’, en Lince.



Por otro lado, la modelo Sully Sáenz le pidió a Brunella paciencia para volverse a enamorar y no caer en las ‘garras’ de otro ‘sacavueltero’. (J.V)

Brunella Horna y sus 25 países