¿Bruno Agostini y Paula Manzanal tienen 'algo'? Español nos dice la verdad 

El integrante de ‘Combate’, Bruno Agostini, aclaró que está soltero y que solo mantiene una relación amical con la modelo Paula Manzanal, con quien fue captado cenando en un conocido restaurante de Miraflores.



“No hay nada con Paula Manzanal ni lo habrá. Es mi amiga y solo nos reunimos para hablar del videoclip que pienso grabar”, expresó Bruno Agostini.



Yury Hernández comentó que ustedes aún tienen algo...

Tuve una relación muy bonita con Yury y decidimos nunca hacerla pública, pero la relación terminó hace un mes y medio. Se acabó y la decisión fue tomada por ambas partes. Estoy soltero, hace unas semanas estuve por Miami y me divertí como soltero.



¿Por qué asegura que aún son pareja?

No sé, si lo nuestro se acabó. Ella ahora sale en los canales diciendo algo que no es cierto.

Paula Manzanal y Bruno Agostini captados juntitos.