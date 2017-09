Bruno Agostini: "Shirley Arica es solo mi amiga" [VIDEO]

El ‘combatiente’ Bruno Agostini aclaró que no está interesado en la modelo Shirley Arica, con quien se le está vinculando sentimentalmente.



“Nos están molestando, pero es una compañera de trabajo y nada más”, contó Bruno Agostini.



Comentaste que Shirley te parece una mujer atractiva...

Sí. Al igual que todas mis compañeras de trabajo.



¿Descartas que pase algo con ella?

Claro. Solo es mi amiga, estoy feliz soltero, sin darle explicaciones a nadie y así quiero continuar.



Participaste con Shirley en el juego ‘Se lo robaron’, el cual fue muy criticado en las redes sociales...



Siempre habrá críticas, así que normal. El día que no me critiquen, ahí me tendré que preocupar. El juego continúa, pero ahora el hombre está por delante de la mujer. (L.Gamarra)



