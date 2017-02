Bruno Rocha tuvo ‘affaire’ con Alejandra Baigorria [VIDEO]

El ‘garoto’ Bruno Rocha confirmó que tuvo un ‘affaire’ con Alejandra Baigorria durante el tiempo que la modelo tenía una relación con Guty Carrera.



“Es algo que ya pasó hace mucho tiempo y como caballero que soy, es mejor no hablar. Sí sabía que tenía una relación con Guty, pero los detalles me los guardo por respeto a él”, sostuvo Rocha durante su presentación en ‘Cuéntamelo todo’, donde se mostró avergonzado por la presencia del ‘Potro’.



“Era algo que no quería que salga a la luz, yo estaba soltero, sabía que ella tenía pareja, sabía que él (Guty) estaba en México... por supuesto que estuvo mal”, acotó.



Bruno, se te notó incómodo en el programa, donde te llamaron ‘partidor’...

Sí. Fue una situación un poco rara, pero es algo que sucedió. Guty Carrera se portó muy bien conmigo (durante el programa).



Alejandra escribió en su Twitter que ‘le llegará una carta notarial a alguien’... ¿Te preocupa?



La verdad, no. Me siento tranquilo, no me preocupa ninguna carta, ya es una decisión de ella hablar con la verdad o no. Está en su conciencia decirlo, si quiere tomar esa decisión es cosa de ella, pero no creo que lo haga.



‘NADA ME SORPRENDE’.

Por su parte, Guty Carrera aclaró que no tiene problemas con Bruno Rocha y resaltó que ‘nada le sorprende’ de la ‘Gringa de Gamarra’.



“Noté a Bruno un poco avergonzado (en el programa), pero vino a contar su verdad. Solo me queda disfrutar del show y listo, no hay nada que me sorprenda realmente”, comentó el ‘Potro’.



¿Ya sabías del tema de la infidelidad o te agarró por sorpresa?

Había escuchado rumores, no me agarró por sorpresa, pero creo que la gente tiene que hablar con pruebas.



¿Te afectó enterarte de que te fue infiel?

No. Ya no me afecta nada relacionado con el tema, es algo que ya está superado y no representa nada para mí. El público sacará sus propias conclusiones. (L.Gamarra)