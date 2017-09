Careca: "Hoy me juego mi sueldo" [VIDEO]

La selección peruana se enfrenta hoy a Ecuador y el ‘Tigre Careca’ (Fernando Armas) apuesta a ganador, porque se está ‘jugando’ la clasificación a Rusia 2018 y su sueldo.

Profesor, está indeciso. No sabe a quién poner en la cancha, nos jugamos la clasificación...



No solo la clasificación, se juega mi sueldo, la universidad de mis hijos, mi continuidad en el Perú...



¿A quién pondrá, Farfán, Yotún, Caceda o Carvallo?

Farfán necesita reencontrarse con el gol y también con Yahaira, porque es una cosa que la tiene que meter, sí o sí. Ahora se lesionó Butrón y eso es debido al ‘alma’ por el almanaque acumulado que tiene. Yotún está recuperándose con masajes con final feliz, no vaya a pensar mal y a Ruidíaz no lo vamos a poner, porque es un ‘cuicito’, con las justas sube el zócalo.



¿Ganamos o no?

Claro, mi carta es Paolo Guerrero. Aposté 5 fichas a Perú y 20 a Ecuador, porque si no gano en la cancha, al menos en las apuestas, ja, ja, ja.



Tilsa: “Espero que ganemos 2 goles a 1. Quiero gritar los goles de Perú”.



Lucecita: “Ojalá que desde el primer tiempo trabajen en equipo. Ilusiona el regreso Paolo. Mi score es 1 a 0 con gol de Guerrero” .



Deysi: “Mi pronóstico es 2 a 1, con goles de Paolo y Cuevita, tengo toda la fe depositada en ellos”.



Vania: “Tenemos que ganar, no importa el marcador, así sea medio gol”.



Víctor Hugo Dávila: “Pedí a Farfán en el partido con Bolivia y ganamos. Ahora espero que Paolo esté endiablado y nos dé la victoria”.

Selección peruana