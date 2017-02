Carla Barzotti: "Alejandra Baigorria está desequilibrada" [VIDEO]

‘Desequilibrada’, así calificó Carla Barzotti a Alejandra Baigorria, al comentar su llanto en televisión y acusar a Ernesto Jiménez de no apoyarla.



“La chica está desequilibrada, tiene muchos problemas. En el caso de Mario (Hart) y Pancho (Rodríguez) actuó fatal, cometió una traición. Además, se victimiza, siempre aparece llorando y no asume sus actos, si te equivocas, ‘apechuga’. Ella no sabe estar sola, termina con uno y empieza con otro... dale un descanso”, señaló la actriz en ‘Espectáculos’.



Luego, añadió que Alejandra Baigorria es muy voluble y enumeró a las personas con las que se ha relacionado.

“Creo que ya tiene más de medio equipo de fútbol con Nicola, Ernesto, Pancho, Guty, Mario, Bruno e Ignacio”, agregó la Carla Barzotti.



‘NO ESTOY DESPECHADO’

​

En tanto, Ernesto Jiménez estuvo con el rostro desencajado y prefirió no caer en la provocación de Alejandra.



“Me he mantenido al margen y guardaré silencio. No formo parte del circo para destruirla, nadie me puede obligar a nada. No estoy despechado, pero no todo lo que pasa es mi responsabilidad, entiendo que está mal, me apena, pero no puedo hacer nada. No soy Ignacio, ni la novia (del uruguayo)”, comentó Ernesto.



Por otro lado, Alejandra Baigorria negó estar detrás de los ataques contra Jazmín Pinedo.



“No tengo cuentas de Twitter para atacar a nadie, nunca haría algo contra Jazmín, la respeto, pero tampoco tengo algo que decirle”, enfatizó.

Alejandra Baigorria llora desconsolada por Ernesto Jiménez