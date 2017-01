‘Carloncho’ se molestó por esto con Tilsa Lozano en 'Amor de Verano'

Por: Milagros Casas



El estreno de ‘Amor de verano’ ha generado ‘roces’ entre ‘Carloncho’ y Tilsa Lozano, luego que la ‘Vengadora’ preguntó al aire por qué Rosángela Espinoza se refirió al locutor de radio como ‘individuo’, después que se encontraron en el Juzgado de Paz (Surco) donde concilió con el coreógrafo Lucas Piro.

En ese instante, luego que se emitió el informe sobre el tema, ‘Carloncho’, se quejó con el productor del programa.

“Encima vengo para que me hagan m.... mejor no me llamen”, dijo molesto ‘Carloncho’ y se encerró en su auto, actitud que sorprendió a sus compañeros que no daban crédito a lo que veían.

Una hora después de conversar con uno de los productores y que se le pasara la ‘calentura’, ‘Carloncho’ regresó a conducir su secuencia con las ‘espontáneas’ al lado de su amigo Renzo Winder.

PIDE MÁS PARTICIPACIÓN



Por otro lado, se supo que la molestia de ‘Carloncho’ no se inició ayer, sino el mismo lunes cuando estrenaron el programa ya que se quejó por la poca participación que tenía y habría dicho que de tres horas y media, que tiene el espacio, él solo conduce una pequeña secuencia.

QUE SE PREPARE



De otro lado, Shirley Cherres criticó a Tilsa Lozano y dijo que para conducir un programa tiene que prepararse y no tiene moral para criticar a los personajes de la farándula porque ella se metió con un hombre casado.

“Tilsa Lozano antes mostraba la ‘cola’ y no necesitaba conducir un programa. Ahora no, uno tiene que evolucionar, estudiar, aprender. Además, critica a los personajes de la farándula, qué moral tiene cuando se metió con un hombre casado, ya pues critica si tienes una conducta intachable”, señaló.​