¿Carloncho renunció a 'Amor de Verano'? Esto fue lo que dijo en vivo muy molesto [VIDEO]

¡No te lo puedo creer! En plena emisión en vivo de 'Amor de Verano', Carloncho apareció muy molesto para anunciar que daba un paso al costado por la presencia de algunos personajes en el programa.

Tal parece ser que la participación de Armando Tafúr, amiguísimo de Rosángela Espinoza, fue lo que incomodó a Carloncho. El locutor no se guardó nada y se refirió con duros calificativos a este personaje.

Armando Tafúr o la 'Beba Zen', como se le conoce en Chollywood, estuvo como invitado en 'Amor de Verano', algo que no le gustó para nada a Carloncho,

"Yo tengo trabajo no se hasta cuando, si hasta hoy. Lo que si le digo a la gerencia del canal es que estoy superincómodo con la presencia de algunos personajes que se han dedicado a hablar de mi de manera gratuita. Jamás voy a responder a personas que viven del mundillo del espectáculo", dijo Carloncho muy ofuscado.

Además dejó en claro que no se dedicará a hacer un show de su vida y que no le responderá a los comentarios que pueda dar Armando Tafúr al respecto.

"Yo no vivo del arrabal, así que muchas gracias, yo estoy aquí hace rato y me debo al pueblo. Yo no me dedico al arrabal, me siento súperindignado y lo digo a la gerencia del canal. Cuando esté yo solo exijo un mínimo de respeto", agregó Carloncho.

Pese a que expresó su malestar en vivo y asustó a todos con una posible renuncia, Carloncho regresó minutos después al programa para conducir la secuencia de juegos. ¡Agüita pa' ti!