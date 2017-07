¿Carloncho todavía está enamorado de Rosángela Espinoza? [VIDEO]

Carloncho aseguró que no se arrepiente de la relación que vivió con Rosángela Espinoza, pero para ‘ser un caballero se necesita una dama’.



“Yo creo que hay situaciones que pasan en algún momento de tu vida y, lo que en ese momento uno piensa, es que está correcto. Entonces no me puedo arrepentir de las cosas que pasaron. Tuve muchos cuestionamientos pero vas aprendiendo en el camino... Al final, lo que uno quiere es su tranquilidad, y la tranquilidad cuesta mucho”, dijo Carloncho en ‘Domingo al día’.



Cuando le preguntaron si seguía enamorado de Rosángela Espinoza, Carloncho evitó responder.

Rosángela Espinoza enfrenta a Carloncho

“Cualquier cosa que diga lo van a censurar. Solo voy a decir que respeto lo que viví y mis sentimientos me los guardo para mí. Muchas veces para comportarse como un caballero totalmente, se necesita también una dama. Igual yo siempre evito hablar... Yo creo que ella, como las chicas que han estado conmigo, tiene algo positivo, claro algunas más que otras. En lo absoluto (no siente nada por ella)”, señaló Carloncho.



Por último, Carloncho mencionó que lo que no le gusta de los realities es hablar de su vida privada. “Es cierto que los criticaba, es que no me gusta hacer de mi vida un ‘chongo’, eso no me gusta. Yo quiero cerrar esa página (Rosángela Espinoza) porque eso ya pasó hace un año”, finalizó.