¿'Carloncho' amó a Rosángela Espinoza? Él lo dice en esta entrevista [VIDEO y FOTOS]

En este cuarto amplio, resaltan los videos de películas clásicas de los años 70, 80 y 90. Unos libros sobre locución, del arte de hablar bien, también un televisor inmenso que parece esperar que lo prenda y, por todos lados, personajes de ‘La Guerra de las Galaxias’. Varios ‘Darth Vader’ parecen guardianes del lugar, pero el hombre que está echado en la cama, luce una sonrisa sana, con pinta de buen tipo. Se llama Carlos Enrique Banderas, aunque todos los conocen como ‘Carloncho’. Tiene buen humor y da la impresión que esos pequeños muñequitos le repiten a cada instante: ‘Que la fuerza te acompañe’.



¿Amaste a Rosángela Espinoza?

Me sentía bien.



¿Fue amor?

No lo puedo determinar.



¿Te engañó?

Te respondo de esta manera: a lo largo de mi vida creo que no y prefiero no saberlo.



¿Es tu amiga?

Siempre seré cordial.



¿Por qué sacaste una correa para ‘mecharte’ con el bailarín?

Quise sacarlo del carro, pero estaba tirado en el asiento con los pies para adelante y no alcanzaba.



¿Y?

Traté de trabajarlo al susto, pero se bajó y empezó a tocar timbres, gritando que lo quería matar.



¿Pensabas ‘reventarlo’ a latigazos?

Dejé la correa en mi auto y lo perseguía gritándole que se calme, que lo arreglemos, obviamente hablando palabras fuertes. Te juro que si ven el video, no llevo nada en la mano.



¿Ese día quién se equivocó?

Si hay un lío de pareja, tú como pata te subes a un taxi y te quitas.



¿Perdonarías una infidelidad?

No. Son muy dañinas y te atormentan.



¿Sacaste los pies del plato?

Cuando empiezo algo, lo hago de verdad.



¿Abandonaste a tu novia de años por ella?

Hubo un alejamiento, era la tercera vez que habíamos acabado y se dio lo otro con la señorita mediática.



¿‘Partiste’ a alguien?

Jamás.



Después del amague de bronca, ¿la gente te llamaba sonso o te apoyaba?

Me decían: ‘Estamos contigo’.



¿Y los palomillas?

Cien mil me pararon: ‘Causita, avisa cualquier cosa, lo arreglamos por ti’.

¿Alguno te vaciló: ‘provecho con semejante avión’?

La belleza es una parte, pero el complemento son esas cosas que hacen que te enamores.



¿Eso significa?

Repasa la historia: las más infelices del mundo son las más bellas, porque nunca las amaron de verdad.



¿Qué te molesta?

Que me escriban: ‘Compadre, mira lo que te perdiste’. Están poniendo lo físico por encima de la persona.



¿Aguantas que tu flaca tenga un buen amigo?

Si la conocí con su mejor pata, lo acepto, pero si aparece uno, eso no.



Enamorarse es full ternura...

Pero a veces te toca vivir una pasión y te confundes.



¿Te ‘apeligras’?

El barrio me enseñó a ser podrido.



¿Tumbaste billeteras?

Uuuffff, varias.



¿Una frase de los ‘Filósofos de la calle’ con la que no estés de acuerdo?

Cuando las mujeres se llenan la boca: ‘Todos los hombres son tramposos’. Les preguntaría: ‘¿Y los ‘tramposos’ con quiénes se van?’. Hay infieles porque hay chicas que son iguales.



¿Tipos de ‘canallas’?

Las instantáneas, esas que nunca reclaman. Hasta llaman a tu enamorada: ‘está acá conmigo, no pienses mal, somos amigos desde el colegio’.



¿Otra categoría?

‘Las flash’. Son las que timbras y se apuntan: ‘Si abres la puerta, estoy allí’. Lo haces y firme, ya llegaron.



¿Otra cosa que rechaces?

Cuando una muchacha pelea con el enamorado y sale con otro. ‘No lo engañé, porque esos quince días, no estaba con él’. No te pases.



¿Callejero?

Soy de Independencia, de ‘El Ermitaño’. Siempre digo que puedes sacar al hombre del barrio, jamás al barrio del hombre.



¿Pelotero?

Jugaba de delantero, un ‘9’ con buen zapato, un ‘tanquecito’ como Flavio Maestri.



¿Y ahora?

Fulbiteo. Pero soy dirigente del ‘Atlético Millonarios’, multicampeón de mi distrito. También tengo mi equipo de Futsal: ‘Tigre 1 de mayo’, el último campeón de la liga superior de Fútbol 7.



¿Te metes tus ‘huascas’?

No tomo ni he probado drogas. Gracias a la educación de mis viejos y porque siempre me dio miedo.



¿Te ‘mareaste’ y te creías ‘divo’?

No sabía qué hacer. Si declaraba era figureti y si no, me creía lo máximo.



Me cuentan que eres ‘mano abierta’.

Hago cosas, pero no me gusta contarlas y tengo 18 ahijados. Ninguno se puede quejar, porque cumplo con todos, ya saben que solo los apoyaré hasta que sean mayores de edad.



¿Alguno ya está cerca de sacar DNI?

Hay uno que viene a ‘picar’ para ir al ‘telo’.



Si una jovencita te pregunta: ¿‘Suelto en plaza’?

Nolberto, por ‘Solano’.



¿Cuál es tu futuro?

Mañana arrancamos con ‘Amor de verano’ por Latina, a partir de la una de la tarde. Sereno, seré tal cuál soy.

El diario te aconsejó en los malos momentos.

El ‘Bombardero’ siempre escribía: ‘ese conductor de radio que perdió la cabeza’. Me daba risa. De esa columna me gusta más cuando da sus ‘pastillas’, más que los mismos datos, aunque todos son firmes.



Por una charla como esta, a corazón abierto, te estrecho la mano firmemente.

El Trome es como yo, popular y de barrio. Además, el diario ha hecho un gran aporte al país: con su gran número de lectoría ha ayudado a que la gente lea, porque no solo es lectura devorar una obra literaria, sino todo lo que llegue a tu mano.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

