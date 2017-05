Carlos Álvarez y  Gisela Valcárcel  tristes por muerte de  Genaro Delgado Parker [VIDEO]

El imitador Carlos Álvarez dijo que se siente muy apenado por la muerte de Genaro Delgado Parker, quien le dio la oportunidad de tener su primer programa.



“Estaba en ‘Risas y salsa’ y un día me llamó a su oficina y me dijo si quería tener mi programa. Así surgió ‘El tren electoral’. Luego fue varias veces a mi show, siempre se portó bien conmigo, era un visionario”, recordó Álvarez.



En una época lo imitaste...

Eso fue en ‘El especial del humor’, donde Jorge hacía de ‘Alejandro el Guerrero’, y estaba cuestionado. En esos tiempos me lo encontré en un restaurante y me dijo: ‘Carlos, deja de jod... y se reía’. Era todo un personaje.



Por otro lado, Gisela Valcárcel dedicó unas palabras al broadcaster, en su programa sabatino.

​

“Todo tiene un comienzo, todo tiene un final... yo quiero saludar a la familia y hacerlo alegremente porque cuando lo recuerde será con alegría, porque me permitió pisar un set de televisión y me permitió cumplir con mis sueños. Cuando me enteré de su partida dije: ¡Señor, gracias! Gracias, Genaro, por tantas cosas que nos diste. Que en paz descanse”, dijo la rubia. (E.C.)

