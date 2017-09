Carlos Álvarez continuará imitando a Edgar Alarcón [VIDEO]

Carlos Álvarez dijo que continuará imitando al contralor general de la República, Edgar Alarcón, luego que el funcionario le envió una carta notarial pidiéndole que no lo caracterice como ‘Edgar Alacrón’, en su programa ‘Habla bien’ que se emite por Willax TV.



“Me molestó mucho porque en su carta termina diciendo que no debo hacer más el personaje. Es una amenaza y censura. No es justo, así como hay libertad de expresión, también debería existir libertad artística”, pronunció Carlos Álvarez, quien presentará su espectáculo ‘Aquí no pasa nada’, desde el 15 de junio, en el Teatro Canout, como celebración de sus 34 años de vida artística.



¿No harás más el personaje de ‘Alacrón’?

Ya entregué el programa de esta semana a Willax, que sale el domingo y espero que la carta notarial no influya. Cuando creé el personaje, nunca le dije ni corrupto ni ladrón. En el teatro sí seguiré haciendo el papel, pero en televisión, no.



¿Piensas responder la carta notarial?

Tuve problemas (por sus imitaciónes) no solo con él, sino con varias personas, pero tampoco van a censurar mi trabajo. No bajaré la cabeza.



¿Qué tendrías que decir como el personaje de ‘Alacrón’?

Paren con la corrupción. Los políticos son tan rateros que el otro día un ratero asaltó a un político y le dijo: ‘Dame toda plata’; y el político respondió: ‘Soy político’. Y el ratero contestó: ‘Ah... entonces, devuélveme mi dinero. (L.Gamarra)