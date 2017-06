Carlos Álvarez: "Apuesto por el talento, no saco chicas demasiado voluptuosas ni en paños menores"

Carlos Álvarez indicó que se mantiene en la televisión sin exponer a chicas en paños menores ni ‘vender carne’.



¿Cómo haces para mantenerte fiel a lo que consideras correcto en la TV?

Apuesto más por el talento, no saco chicas demasiado voluptuosas ni en paños menores. No tengo que estar exhibiéndolas como un mercantilismo de la carne.

¿Sientes que has evolucionado?

Siempre busco ir con los tiempos, es difícil y extraño mucho la televisión de los años 80. Lamentablemente ahora la atención cambió. Bien en las comunicaciones, pero pésima en cuanto al contenido. Nos hemos dejado llevar por el escándalo, la vida privada y quien no insulta no tiene un titular ni la atención de la prensa.



Sobre la carta notarial que le mandó el contralor Edgar Alarcón, mencionó que todo se solucionó y que incluso presentará su imitación ‘Alacrón’ en su show ‘Aquí no pasa nada’, este 15 en el teatro ‘Canout’. (B.Pashanasi)