Carlos Cacho: ‘Amor, amor, amor’ está aburrido [VIDEO]

“El programa está aburrido, no tiene ritmo. Más me gustaba la propuesta de ‘Amor de verano’ porque los conductores estaban más frescos, se les veía guapísimos a Leslie Shaw, Tilsa Lozano y Ernesto Jiménez... Los otros (‘Peluchín’ y Gigi) son densos, no dan risa, solo se ríen ellos. No hay diversión y espectáculos siempre ha sido una propuesta que tiene diversión, ‘Amor de verano’ tenía eso”, dijo Cacho, quien es imagen de la línea de maquillaje ‘Bodyography’.



Sobre el bajo rating del programa, afirmó que no tiene nada que ver con la salida de algunos de sus reporteros e integrantes del equipo de producción.



“Aquí el problema son los conductores porque con la misma gente de producción, Tilsa hacía más rating. Si Latina desea recuperar sintonía tienen que volver a ponerlos porque considero que ellos hacían mejor trabajo y se les veía frescos y naturales”, manifestó. (M.C)

Amor, amor, amor: Rodrigo Gonzalez, Gigi Mitre