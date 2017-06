Carlos Cacho rechazó esta oferta de trabajo que hubiese puesto Chollywood de cabeza [VIDEO]

El maquillador Carlos Cacho contó que rechazó una propuesta para sumarse a la conducción de un programa de espectáculos.



“He recibido una oferta televisiva para volver, me han llamado de otro canal para un programa que sale en las mañanas, pero tengo contrato con ‘El gran show’ por todo el año. La propuesta era para reforzar un programa, pero hay que respetar los contratos”, indicó Carlos Cacho.



¿Era para ‘Cuéntamelo todo’?

Era para un lindo programa, pero estoy contento en ‘El gran show’.

Hace unos días te referiste a Shirley Arica. ¿No te ha respondido?

No voy a hablar de ella, creo que ya le he dado mucho color.

