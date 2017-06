Carlos Cacho destruyó de la peor forma a Shirley Arica y aclara si tuvo relación con su esposo [VIDEO]

Carlos Cacho no tuvo reparos en ningunear y calificar de la peor forma a Shirley Arica, quien se ha ganado enemigas por "odios gratuitos". Al maquillador poco le importa lo que diga la modelo diga o haga porque es es una persona que "no trasciende".



"Sus acciones, sus actos y lo que ella dice son bombas que siempre le han reventado en la cara. Nada la favorece por eso está como está", recalcó Carlos Cacho.



La bronca entre Carlos Cacho y Shirley Arica se habría iniciado porque la exparticipante de 'El Gran Show' no paga hasta ahora los 2,500 soles de las extensiones que le colocaron. "Se las puso y no pagaron. Ni ella ni su manager. Se las descontaron al estilista. ¡Fue un chongazo!".

HABLÓ SOBRE RELACIÓN CON PÍO, ESPOSO DE SHIRLEY ARICA



En otro momento Carlos Cacho explicó cuál es la verdadera relación que lo une al esposo de Shirley Arica, aunque no reveló si fueron algo más que amigos.



"Nunca voy a decir, ni me escucharás confesar o dar detalles sobre si estuve o no con alguien. Cuando yo paraba con Pío ella (Shirley Arica) no existía, no se conocían", disparó Carlos Cacho.



Agregó que Pío es su gran amigo, siempre mantienen comunicación hasta ahora. "Su mamá, su hermana, primos son mis amigos. Hablo mucho con él y es mi súper pata".

Sobre la relación de Pío con Shirley Arica, Carlos Cacho sostuvo que "él sabe con quién se casó, con la panderetaza esa"



En otro momento, Carlos Cacho terminó por hundir a Shirley Arica asegurando que no es una chica inteligente. "No chambea, no tiene una posición firme en el medio, no está rankeada. Chicas con menos condiciones que ella han llegado más lejos...Para mí ella va a quedar ahí y no va a subir a otro nivel".