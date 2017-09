Indignado y molesto. Carlos Cacho reveló que Jonathan Maicelo lo agredió físicamente, durante uno de los cortes comerciales de ‘El gran show’.



Carlos, ¿es cierto que Maicelo te tiró un codazo cuando se encontraron en el baño del canal?

Me llama la atención que una persona grande y vieja como él actúe de esa manera, metiéndole el cuerpo a una persona, escupiendo al piso. Esas actitudes matonescas no corresponden a un deportista profesional.



¿Crees que le molestó que le recordaras a Milena Zárate?

Mi comentario no fue ofensivo. Mencionar a Milena no es motivo para molestarse.



¿Hablaste con Gisela sobre lo sucedido?

Hablé con la producción porque esas actitudes no son de un deportista profesional, sino de un maleante y delincuente. No puede reaccionar ‘pechando’ a la gente.



¿Te decepciona?

Siento que es una persona que tiene muchos miedos... y ahí está el resultado de tanto golpe.



‘ES UN PAYASO’

Por su parte, Maicelo calificó de ‘payaso’ a Cacho, luego de que le recordara a Milena Zárate, con quien ha sido vinculado sentimentalmente. “Tomo las cosas de quien vienen, para responderle tendría que estar por encima de mí. Para hablar de mí debería tener una vida limpia y no es así. Un cura me podría decir algo, pero no cualquier payaso. Es ridículo, acepto las críticas de la gente y de un profesional, pero no de un payaso”, acotó. (L.Gamarra)



Jonathan Maicelo se enfrenta a Carlos Cacho (América TV)