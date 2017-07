¿Carlos Cacho y Tilsa Lozano en guerra? Todo esto se dijeron en redes [VIDEO]

Parece que la guerra entre el maquillador Carlos Cacho y la veterana madura Tilsa Lozano está declarada. Esto luego de que la 'Vengadora' hablara del vínculo amical entre él y el esposo de Shirley Arica, quien ha sido blanco de dudas acerca de su inclinación sexual.



"Nunca hemos hablando profundamente de él. Pío es parte del pasado de Carlos Cacho, porque eran más amigos", fue lo que dijo Tilsa Lozano. Esto encendió la mecha en el exconductor del desaparecido Mil disculpas, el cual no se quedó callado.



Por medio de su cuenta de Twitter, Carlos Cacho lanzó un dardo que, de seguro, le dolió a Tilsa Lozano. "En boca cerrada no entran moscas, mi querida 'Vengadora'. Con estas amigas, ¿para qué quiero enemigas? Ya la vez pasada te lo pedí", expresó el maquillador.



El asunto no quedó allí y Tilsa Lozano le pidió que 'apechugue' el tema. Carlos Cacho no se contuvo y devolvió el tiro a la modelo y dijo que las palabras de los 'opinólogos' no le importan y que tampoco necesita escándalos.



Es un tema expuesto q todos los conductores opinólogos y su ex hablan ! Sin embargo te descargas conmigo ? No me parece APECHUGA NOMA AMORE — Tilsa Lozano (@tililozano) 12 de julio de 2017

Lo que digan los opinologos me importa un bledo! Pero tu supuestamente eres "MI AMIGA".. este escandalete me da asco y no lo necesito! D 5ta https://t.co/G4ptldplb1 — Carlos Cacho (@CachoMakeUp) 12 de julio de 2017