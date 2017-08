Carlos Galdós  le exige a Brunella Horna que le pague a sus trabajadores: "No los huev**s" [VIDEO]

Tras el enfrentamiento que tuvo Brunella Horna con la reportera de La Noche es Mía, Claudia Serpa, el conductor del mencionado espacio televisivo, Carlos Galdós, decidió hacerle un pedido a la modelo. El también locutor radial le exigió a la ex chica reality que le pague a sus trabajadores.



Carlos Galdós comparó el sueldo que reciben los trabajadores de Brunella Horna con los sueldos de las parejas de modelo. "Sus trabajadores seguro no tienen ni el 1% del dinero que tienen en las billeteras las personas que están con ella", expresó el conductor de La Noche es Mía.



El conductor de La Noche es Mía se mostró muy mortificado con la actitud de Brunella Horna. "Flaca, no los huevees, hazte cargo, esta tu nombre ahí. Tú dices que tu papá se encarga, pero esta tu nombre ahí", indicó Carlos Galdós.



El también locutor radial sugirió que el papá de Brunella Horna estaba mal de la cabeza. "Si tu papá esta mal del cerebro, si está torcido, le dices papá esta persona necesita, seguro por eso no nos quiere", expresó Carlos Galdós.

Brunella Horna se mostró indignada con la periodista de La Noche es Mía

¿A qué se refiere, Carlos Galdós? El 11 de agosto, dos trabajadores que realizaron remodelaciones en una de las tiendas de Brunella Horna denunciaron a la modelo y a sus padres por falta de pagos. Fue un carpintero que indicó que desde diciembre no le pagan.



La empresa de Brunella Horna esta a nombre de sus papás, Giuliana Bocanegra y Gustavo Horna. En diciembre, la empresa Brunella Horna Confecciones EIRL contrató a Don Primitivo Alvárez para que realizara obras en el establecimiento, el señor las realizó y hasta ahora no recibe ningún pago.



El carpintero acusa a la familia de adeudarle 6.600 soles. "Mi denuncia es contra un contrato que me hizo la empresa Brunella Horna Confecciones EIRL, el contrato fue firmado con su madre y los tratos fueron con su padre", explica el trabajador acerca de la relación que tuvo con los papás de la modelo.



Don Primitivo hizo todos los muebles de la tienda. El contrato fue por 26.600 soles, los papás de Brunella Horna sólo le han pagado la cantidad de 20.000. En varias oportunidades, el carpintero intentó comunicarse con el papá de la modelo, pero no le contesta.



Carlos Galdós habló de la deuda de Brunella Horna