Carlos Galdós se emociona por triunfo peruano y se baja el pantalón y la ropa interior EN VIVO [VIDEO]

El conductor de La Noche es Mía, Carlos Galdós, celebró los goles de Perú contra Ecuador en su programa. Fue tanta la emoción del también locutor radial que no dudo en bajarse los pantalones y alocarse por los tantos blanquirrojos.



Carlos Galdós no pudo contenerse cuando vio la repetición de los goles de Perú. El conductor se subió a la mesa de conducción y desde ahí se bajón el pantalón y también parte de su ropa interior. Sin duda, el triunfo peruano alocó a más de uno.



En el programa se encontraba presente el periodista Tito Navarro, quien se asombró de la actitud de Carlos Galdós y le pidió que no volviera a mostrar el trasero. El conductor sólo atinaba a reírse y a bajarse el pantalón cada vez que le mostraban un gol peruano.





Perú se impuso ante Ecuador con dos tantos en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la jornada 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. La blanquirroja se metió en zona de clasificación y sueña con ir al Mundial gracias a los golazos de Edison Flores y Paolo Hurtado.



En el Perú vs. Ecuador, los de Ricardo Gareca tuvieron un comienzo irregular pero aguantaron en el primer tiempo y en el segundo se hicieron con el control de las acciones en el estadio quiteño Atahualpa.

Carlos Galdós se baja el pantalón en vivo