Carlos Zambrano: Mamá de jugador dice que Rosángela Espinoza solo sabe mover el trasero [VIDEO]

La madre del Cordero. Ricardo Rondón, panelista de En boca de Todos, tildó de machista a la mamá del futbolista Carlos Zambrano, Mara Zambrano. La señora dijo que Rosángela Espinoza sólo sabía mostrar el trasero.

Mara Zambrano comentó la publicación de su hijo, donde el futbolista dice que mujeres como Rosángela Espinoza no merecen respeto. "Qué se puede esperar de algunas señoritas que solo saben mostrar el trasero e inventar saliditas para marketearse, en verdad me dan mucha pena estas chicas, no las tendría ni de hijastra. Mi hijo es hombre y siempre caerá bien parado", se lee en el comentario de la señora.

Al respecto, Ricardo Rondón comentó que esa frase de que Carlos Zambrano por ser hombre siempre caerá bien parado le recuerda a ese dicho de entierren a sus gallinas porque mi gallo está suelto. "Frases muy antiguas y también hay que decirlo machistas", dijo el conductor en el programa En boca de Todos.

Además, Ricardo Rondón habló sobre el respeto. "Él merece respeto, su esposa merece respeto, la señora también, Rosángela Espinoza y su familia también", dijo el conductor bastante exaltado.