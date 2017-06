Carlos Zambrano destruye a Rosángela Espinoza: "Es una chica que no sirve para una relación" [VIDEO]

Carlos Zambrano se expresó de la peor forma y destruyó en su Facebook personal a Rosángela Espinoza, quien habría especulado que el jugador la había querido conocer. El futbolista, cansado de las especulaciones, se pronunció y no dudó en destruir a la popular 'Chica Selfie'.

Carlos Zambrano calificó a Rosángela Espinoza de chica que no sirve para una relación, pero dejó en claro que "él respeta a las mujeres". "Para mi ella no sirve para una relación, tal vez para cualquier cosa", se lee en la sorprendente publicación del futbolista, que no dudó en disparar contra la integrante de 'Esto es Guerra' luego, quizás, de escuchar las declaraciones que dio ayer en el programa 'En boca de todos'.

Carlos Zambrano dijo esto sobre Rosángela Espinoza.

"Aburre este mismo tema de siempre, pero esa chica Rosángela piensa o cree que estaba interesado en ella. Para mí no sirve para una relación, tal vez para cualquier cosa. Yo sé que las mujeres merecen un respeto, pero esa chica no lo merece. Y bueno, tiene a su amigo, ese tal Tafur, que no le queda otra que apoyar o seguir los pasos que esa chica diga", disparó Carlos Zambrano en su cuenta de Facebook en contra de Rosángela Espinoza.

Hacen aclaración sobre Carlos Zambrano y Rosángela Espinoza.

Carlos Zambrano, además resaltó que respeta a las mujeres, pero que Rosángela Espinoza no lo merecen. Además, dijo que su amigo Antonio Tafur y la 'chica selfie' hacen este tipo de escándalos "para ganar unos dólares más y puedan salir en la prensa, porque sino no tendrían ingresos ni pantalla".



"Bueno, los ayudaré con este mensaje para que tengan unos días más de noticias", culmina el post de Carlos Zambrano en Facebook.

La problemática entre Carlos Zambrano y Rosángela Espinoza inició porque la modelo dijo que el futbolista mostró interés en conocerla. El jugador ironizó sobre el tema en un primer momento, pero ahora ataca a la participante de Esto es Guerra.