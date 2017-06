Carlos Zambrano: ¿Esta sería la prueba de que se moría por conocer a Rosángela Espinoza? [VIDEO]

El futbolista Carlos Zambrano hizo comentarios peyorativos esta mañana contra la modelo Rosángela Espinoza y por décima vez negó que quisiera conocerla. Sin embargo, un amigo cercano de la chica reality mostró unos mensajes de WhatsApp que cambian un poco los hechos.

Antonio Tafur, conocido en el medio del espectáculo como La Beba Zen, mostró los mensajes de WhatsApp que le habría enviado Carlos Zambrano. En estos se puede leer que el futbolista tiene un interés por una amiga de Tafur.

Antonio Tafur reveló que esta amiga es Rosángela Espinoza. En los mensajes de WhatsApp se ve el interés de Carlos Zambrano, hay que dejar en claro que estos chats podrían ser falsos porque sólo se lee el nombre del futbolista, pero no quiere decir que sea su número.

Tras publicar estos chats, Carlos Zambrano se pronunció en Facebook y criticó la actitud de Rosángela Espinoza y Antonio Tafur. Cabe destacar que los chats que mostró Tafur son del año pasado.



"Aburre este mismo tema de siempre, pero esa chica Rosángela piensa o cree que estaba interesado en ella. Para mí no sirve para una relación, tal vez para cualquier cosa. Yo sé que las mujeres merecen un respeto, pero esa chica no lo merece. Y bueno, tiene a su amigo, ese tal Tafur, que no le queda otra que apoyar o seguir los pasos que esa chica diga", escribió Carlos Zambrano en su cuenta de Facebook.

Carlos Zambrano, además resaltó que respeta a las mujeres, pero que Rosángela Espinoza no lo merecen. Además, dijo que su amigo Antonio Tafur y la 'chica selfie' hacen este tipo de escándalos "para ganar unos dólares más y puedan salir en la prensa, porque sino no tendrían ingresos ni pantalla".