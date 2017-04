'13 Reasons why': ¿Actores tienen una relación? La serie se hace realidad y te sentirás culpable [FOTOS]

¿De qué trata “13 Reasons why”? De cómo los rumores pueden causarle daño a una persona y más aun a una adolescente cuya autoestima y personalidad está en formación. ¿Y qué están haciendo los medios con la vida de los actores de la serie de Netflix? Están especulando que existe un romance entre dos de ellos.

Se trata de los actores Brandon Flynn y Miles Heizer, quienes interpretan a Justin y Alex respectivamente. Los jóvenes actores de “13 Reasons why” parecen tener una relación muy cercana y comparten diferentes fotografías juntos en sus redes sociales. Esto ha generado rumores entre los fans y los medios afirmaban que ambos tienen una relación que inició en el rodaje.

¿Qué tan cierto es que existe un romance entre Brandon Flynn y Miles Heizer? Aunque sus distintas fotos en Instagram puedan generarte dudas (dudas que no deberían importarte), ellos no son pareja. El representante del actor que interpreta a Alex se comunicó con el portal Page Six para señalar que todos los rumores son falsos.

Happy birthday @flynnagin11 You're an angel amongst men Una publicación compartida de miles heizer (@younggoth) el 11 de Oct de 2016 a la(s) 2:01 PDT



“This is a false report. Miles and Brandon are friends from the show but are not dating” (Es falso. Miles y Brandon son amigos de la serie, pero no están saliendo”, aclaró. Estas especulaciones prueban que no se ha aprendido nada de "13 Reasons why" y que las personas generan y esparcen rumores sin pensar en que le puede afectar a alguien.



En varias de las fotos que se comparten, también aparece la actriz Alisha Boe, quien interpreta a Jessica David en “13 Reasons Why”. Los que ya vieron la serie sabes que Jessica (se viene un spoiler) tiene una relación con Alex y luego es enamorada de Justin, lo que convierte a estos dos muchachos en rivales. Estas escenas ha generado una amistad cercana entre estos actores.



