Adal Ramones se casó con Karla de la Mora y jirafas fueron sus testigos [VIDEO y FOTOS]

El gran cómico mexicano Adal Ramones se casó este 5 de agosto con su novia Karla de la Mora. Cuatro años de relación fueron más que suficientes para darse el sí definitivo. La ceremonia tuvo lugar en el Jardín Botánico de Africam Safaria, en Puebla.



Adal Ramones se casa por segunda oportunidad. Como se recuerda, el cómica estuvo casado con Gaby Valencia. Sus hijos, Paola y Diego, también estuvieron en la ceremonia para poder felicitar a su padre. "Tú felicidad es mi felicidad. Gracias Karla, te llevas al mejor hombre", dijo emocionada Paola de tan solo 16 años.



Lágrimas. Adal Ramones es conocido por hacer reír a medio mundo pero se conmovió hasta las lágrimas en la ceremonia matrimonial. "Yo creí que no me iba a poner nervioso por mi previa experiencia, pero la verdad no imaginé lo nervioso que iba a estar. Era una mezcla de nervio, emoción y todo. Estamos muy contentos de verdad", manifestó Adal Ramones.



La ceremonia tuvo alrededor de 400 invitados. Entre los famosos se encontraron Consuelo Duval, Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ y Mauricio Castillo. Adal Ramones es toda una celebridad en todo México y América Latina.