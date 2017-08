Adamari Lopez: Carlos Ponce confesó que la actriz lo rechazó y le rompió el corazón [VIDEO y FOTOS]

A pesar de todas las críticas que recibe Adamari López por su físico, lo cierto es que la actriz mexicana ha roto varios corazones dentro de la farándula mexicana. Así lo demostró recientemente uno de los galanes más cotizados del momento, el actor Carlos Ponce.

En una entrevista con el segmento Ruta con las estrellas, del programa de Telemundo Al rojo vivo, Carlos Ponce reconoció que estuvo muy enamorado de Adamari López. Asimismo afirmó que a pesar de sus intentos, la actriz siempre lo rechazó.

“Ella dice que no se acuerda. Yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado. Yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo ‘¡no!’. Me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo. Cada vez que la veo lo hace’, dijo Carlos Ponce entre risas.

Querido Perú... felicidades y disfruten muchooo. #responsablemente #Repost @telemundo ・・・ ¡Feliz viernes! 🎉 Así de felices estamos en esta mañana celebrando la independencia de #Peru 😊🇵🇪 @unnuevodia Una publicación compartida de Carlos Ponce (@poncecarlos1) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 12:30 PDT

A pesar del rechazo, con el paso del tiempo Carlos Ponce y Adamari López se hicieron muy buenos amigos. Es así que ella ahora tiene una relación con Toni Costa, con quien tiene una hija llamada Alaia, y él continúa siendo un soltero cotizado.

¿Qué les parece el #outfit de @adamarilopez hoy en @unnuevodia ? #AdamariLopez nos encanta 💕 Una publicación compartida de Adamari Fans Oficial (@adamarifans) el 2 de May de 2017 a la(s) 9:54 PDT

Cabe indicar que desde su rompimiento con la actriz colombiana Ximena Duque en febrero del año pasado, con quien estuvo durante seis años, a Carlos Ponce no se le ha conocido otra pareja. Ella en cambio, ha vuelto a hacer su vida con el empresario Jau Adkins.

Según confesó Ximena Duque, terminó con Carlos Ponce ya que el también cantante y conductor se rehusaba a casarse. “Como mujer y como mamá, como cristiana, nunca debí salir de mi casa sin haberme casado”, confesó a la revista People en Español.

