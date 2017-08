Adamari López defiendió a Luis Fonsi y su 'Despacito' por no ser incluido en los premios MTV [VIDEOS]

Adamari López, quien hace unos meses tuvo un pequeño enfrentamiento con Luis Fonsi, hoy en su programa de Univisión defendió a su exesposo y a la injusticia que sufrió luego que MTV lo dejara fuera de las nominaciones a 'Despacito'.



La puertorriqueña comentó en una sección del programa matutino 'Un nuevo día' que era imposible que 'Despacito' haya quedado fuera de las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2017, ya que ha rotó récords y se convirtió en muy poco tiempo en el hit del año.

“Hay que averiguar por qué ‘Despacito’ no está en los MTV, y es que a pesar de que ‘Despacito’ es el video más visto en la historia de YouTube no está nominada a los importantísimos premios. Nos sorprende muchísimo porque ha sido la canción más popular del momento, la canción más vista y más escuchada. Luis Fonsi, pregúntale a tu gente quién fue el que no mandó ese video, porque nos deja sorprendidos y debería estar nominado y, seguramente si estaría nominado, ganaría”, detalló muy seria Adamari López.



Hace unos días se desató un escándalo luego que se conociera que MTV no incluyera a 'Despacito' en ninguna categoría de nominados de los premios MTV.

Según MTV, el súper popular video de 'Despacito' no fue nominado en los Premios MTV porque no fue enviado para su consideración, pero Universal Music Latin Entertainment (UMLE) dice que MTV no pidió a su sello enviar la producción hasta la semana pasada, dos semanas después de que el canal anunció a los candidatos.



MTV anunció los nominados a sus premios el 25 de julio. El canal dijo que 'Despacito', la canción no el video, estará en los premios como una nominada en la categoría de canción del verano. Esa categoría y sus nominados serán oficialmente anunciados la semana del 21 de agosto.